Киев, 5 апреля, 2019, 11:19 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

В законодательстве Украины необходимо прописать обязательность процедуры сдачи анализов для кандидатов в президенты. Об этом 5 апреля заявил президент Украины Петр Порошенко на брифинге на стадионе «Олимпийский» (Киев) после публичной сдачи анализов на употребление алкоголя и наркотиков.

«Я бы внес соответствующие изменения в законодательство, чтобы эта процедура была обязательной. Потому что вопрос отсутствия алкогольной или наркотической зависимости у кандидата и у будущего президента — вопрос национальной безопасности… Это также требование общества», — сказал Порошенко.

Он сообщил, что анализы должны проводить независимые и сертифицированные медицинские учреждения.

«Я дал разрешение на проведение исследований. Клиники разные… Первые результаты будут оглашены буквально через несколько минут. Вторые через несколько часов… Это необходимая позиция… Я так понимаю Владимира Александровича не было. Я пришел, тебя нет… Я с большим пониманием и одобрением отнесся к предложению господина Зеленского относительно медицинского освидетельствования, относительно отсутствия алкогольной и наркотической зависимости. Две ключевые позиции: должны быть независимые и сертифицированные медицинские учреждения», — рассказал Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее кандидат в президенты, шоумен Владимир Зеленский не явился на 9.00 в медицинский пункт стадиона «Олимпийский» для совместной, прозрачной и открытой сдачи анализов на употребление наркотиков и алкоголя с Порошенко. Свой бойкот он объяснил тем, что на стадионе нет лаборатории для проведения анализа крови. Зеленский сдал анализы в частной клинике Eurolab своего знакомого Андрея Пальчевского. При этом сама процедура сдачи анализов происходила в закрытом режиме, без журналистов.

Говоря о возможных связях с бизнесменом Андреем Пальчевским, который является основателем клиники Eurolab, шоумен заявил: «Я просто его знаю».

Напомним, ранее украинские эксперты и активисты высказывали убеждение, что Зеленский употребляет наркотические вещества.