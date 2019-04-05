Владивосток, 5 апреля, 2019, 11:19 — ИА Регнум. Главный государственный санитарный врач по Приморскому краю Татьяна Детковская выпустила постановление, в котором оценила эпидемическую ситуацию в регионе по ряду инфекций как неблагополучную, а основными распространителями болезней назвала грызунов и клещей. Об этом 5 апреля сообщает пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

(сс) sibya Крыса

«Высокая эпидемическая активность процесса ГЛПС (геморрагическая лихорадка с почечным синдромом — прим. ИА REGNUM ) отмечена на трёх территориях Приморского края: Тернейский район (СМУ — 17,7 на 100 тыс. населения), Кавалеровский район (СМУ — 11,0 на 100 тыс. населения), Ольгинский район (СМУ — 11,0 на 100 тыс. населения)», — говорится в документе.

В связи с неблагополучной ситуацией Детковская постановила приступить к реализации мер, которые позволят исправить ситуацию. В работе предстоит принять участие главам муниципальных образований и департаменту здравоохранения Приморского края, юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, руководителям организаций дезинфекционного профиля и другим службам.

В частности, руководители на местах должны будут предусмотреть выделение финансовых средств на организацию и проведение дератизационных обработок жилых зданий, помещений, сооружений, балансодержателями которых они являются, и прилегающей к ним территории, а также дератизации в весенний и осенний периоды в лесопарковой зоне, на территориях природных очагов, благоустройство территорий населенных пунктов.

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