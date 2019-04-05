Калуга, 5 апреля, 2019, 11:18 — ИА Регнум. Выставка работ современных отечественных скульпторов и художников открылась в калужском Инновационном культурном центре 4 апреля. Об этом корреспонденту ИА REGNUM сообщила заместитель директора центра Галина Большакова.

Фото калужского Инновационного культурного центра Инклюзивный проект «Анималия. Трогательная выставка» вызвала интерес у калужан

Инклюзивный проект «Анималия. Трогательная выставка» предназначен для широкого круга посетителей и в первую очередь — для людей с ограниченными возможностями по зрению, чьим главным способом познания окружающего мира является осязание.

Все скульптуры и объекты современных отечественных художников и скульпторов на этой необычной выставке можно трогать — «смотреть руками». Для удобства посетителей экспонаты выставлены на специальных подиумах, к ним подготовлены текстовые сопровождения на шрифте Брайля. Чтобы незрячим посетителям можно было узнать подробно о представленных работах, экспонаты сопровождают аудиоинтервью с художниками.

На выставке представлены работы анималистов Андрея Марца, Бориса Воробьева, Марины Островской, Анатолия Бурова (из собрания Союза художников России), скульптурами животных Июллиана Рукавишникова, Бориса Черствого, Петра Хохловкина, Олега Ковригина, Михаила Дронова и Рамиля Шеривзянова, работы молоды скульпторов Ольги Колосовой, Евгении Дубровиной, Георгия Смирнова, Екатерины Яковлевой, Ольги Арановой и интерактивные объекты художницы Александры Ивлевой.

«Так, в гротескных скульптурах «Лиса» и «Идущая антилопа» Андрей Марц тонко подмечает характер животного, обнажая то, что не всегда доступно человеческому глазу. Мастер реалистической пластики Иуллиан Рукавишников в своем легендарном цикле «Природа» отходит от прямого копирования и подражания и играет с контуром и линиями. В двух гиперболических работах — «Скарабей» и «Рыба-пароход» природные формы становятся толчком для творческого воображения и торжества фантазии. Самые небольшие представители фауны вдохновили анималиста Петра Хохловкина на создание скульптур «Картофельный краб», «Жук-метеорит» и «Лягушка», — рассказала Галина Большакова.

Современные художники, перенимая способы создания скульптуры у своих предшественников, вкладывают в анималистические образы собственные внутренние размышления о жизни. Стирая грань между всеми живыми созданиями на земле, авторы калужского инклюзивного проекта «Анималия. Трогательная выставка» предлагают задуматься о том, что несмотря на видовую разницу и людям и животным одинаково присущи эмоции и способность восприятия мира.