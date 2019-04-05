Киев, 5 апреля, 2019, 11:14 — ИА Регнум. Команда Петра Порошенка готова взять все финансирование организации дебатов с Владимиром Зеленским на себя, если у соперника действующего президента не хватает средств для этого.

Иван Шилов ИА REGNUM Петр Порошенко

Об этом заявил 5 апреля в эфире одного из телеканалов Украины депутат от «Блока Петра Порошенко», представитель предвыборного штаба действующего президента Максим Саврасов.

«Если дебаты в итоге не будут назначены на последнюю пятницу перед голосованием, 19 апреля, то по закону они будут считаться агитацией, которая должна оплачиваться из избирательных фондов кандидатов. Если нет у господина Зеленского средств и у людей, которые его поддерживают из других государств, я уверен, что наш кандидат сможет организовать полностью эти дебаты», — заявил, в частности, Саврасов.

Вместе с тем политик уточнил, что хотя это и возможный сценарий — «но это было бы немного безответственно по отношению к человеку, который набрал большинство голосов в стране в первом туре».

Когда у Саврасова уточнили, кого он имеет в виду, говоря о «финансировании из других государств», соратник Порошенко ответил, что речь идет об олигархе Игоре Коломойском.

ИА REGNUM напоминает, что в настоящий момент кандидаты в президенты Украины пытаются договориться о проведении дебатов на главном стадионе Украины — НСК «Олимпийский» в Киеве. По закону, дебаты должны состояться за день до выборов, т. е. 19 апреля, в студии Национальной общественной телерадиокомпании Украины.

Спикер избирательного штаба кандидата в президенты Украины Петра Порошенко Олег Медведев 4 апреля заявил, что Порошенко готов оплатить половину суммы за аренду НСК «Олимпийский» для проведения предвыборных дебатов из своего избирательного фонда. При этом в штабе Порошенко ожидают, что Владимир Зеленский оплатит вторую половину и объяснит происхождение средств. В штабах не уточняли, сколько будет стоить аренда стадиона.