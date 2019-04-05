Киев, 5 апреля, 2019, 11:08 — ИА Регнум.

Иван Шилов ИА REGNUM Юлия Тимошенко

Президент Украины Пётр Порошенко назвал «неуважительным или легкомысленным» предложение лидеру партии «Батькивщина» Юлии Тимошенко стать арбитром на дебатах, которое озвучил штаб кандидата в президенты Владимира Зеленского. Соответствующее заявление Порошенко сделал 5 апреля во время брифинга на стадионе «Олимпийский» (Киев) после публичной сдачи анализов на употребление алкоголя и наркотиков.

«Подобное неуважительное или легкомысленное обращение — это неуважение к политику Юлии Владимировне Тимошенко, которая заняла третье место. В частности, это неуважение к её избирателям. Более 2,5 млн граждан проголосовали за Юлию Владимировну. И чтобы она сегодня была в той роли, какую ей попытался отвести Владимир Зеленский. Избирателей нужно уважать», — призвал Порошенко.

Он также пообещал сделать все возможное, чтобы заручиться поддержкой граждан, которые ранее голосовали за Зеленского.

«Я с большим уважением отношусь к тем, кто проголосовал за Владимира Зеленского. Они не безразличны, они выразили свое мнение. Я буду делать все возможное, чтобы убедить их во втором туре проголосовать за меня», — подытожил Порошенко.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля кандидат в президенты Зеленский предложил Юлии Тимошенко стать арбитром на дебатах между ним и действующим президентом Порошенко. Он спросил, сможет ли она быть «гарантом честных правил и равных возможностей», и дал 24 часа для ответа.

В свою очередь, поздно вечером 5 апреля в штабе Тимошенко заявили, что Тимошенко еще не решила, будет ли участвовать в дебатах между кандидатами в президенты, шоуменом Зеленским и Порошенко в качестве модератора.

«Мы видели ролик, у нас есть время подумать»,— сказал сотрудник штаба «Батькивщины» в комментарии «Громадське».