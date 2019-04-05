Москва, 5 апреля, 2019, 11:37 — ИА Регнум. Сегодня, 5 апреля, в Москве и Санкт-Петербурге стартует ретроспектива фильмов итальянского режиссера, обладателя премии «Оскар» Паоло Соррентино. Проект «Артпоказ» вернет на большой экран картины «Молодость», «Великая красота» и «Последствия любви».

Афиша

«Молодость» (2015)

Фильм «Молодость» стал первым англоязычным опытом режиссера. По сюжету, прославленный композитор и дирижер Фрэд отказывается выступить на дне рождения принца Филиппа по просьбе Её Величества. Причиной стало то, что его друг Мик работает над своим новым фильмом, но дела идут не вполне успешно. Главные герои решают провести лето на альпийском курорте, где любовные переживания уже взрослых детей, случайно подсмотренные драмы и откровения далекого прошлого навсегда меняют судьбы друзей.

Цитата из к/ф «Молодость». реж. Паоло Соррентино. 2015. Италия, Франция, Великобритания, Швейцария Кадр

«Великая красота» (2013)

Эпическая киносатира на современное общество, представляющая собой «портрет утопающего в декадентской неге современного Рима». Апатичный и разочарованный 65-летний писатель Джеп Гамбарделла не расстаётся со стаканом джина с тоником и наблюдает за парадом влиятельных, но пустых и потерянных людей, которые производят на него гнетущее впечатление. Картина потери нравственных ориентиров разворачивается в атмосфере безразличного римского лета.

Цитата из к/ф «Великая красота». реж. Паоло Соррентино. 2013. Италия, Франция Джеп Гамбарделла (Тони Сервилло)

«Последствия любви» (2004)

Однажды бизнес-консультант Титта ди Джироламо вложил большие деньги мафии в покупку танкера. Сделка сорвалась, а деньги пропали. Мужчину не стали убивать, а взамен придумали для него работу: периодически курьер доставляет ему чемодан с несколькими миллионами долларов, а Титта переправляет их в банк. На протяжении восьми лет главный герой живет как робот, но однажды в отлаженной схеме происходит сбой.

Цитата из к/ф «Последствия любви». реж. Паоло Соррентино. 2004. Италия Оливия Маньяни и Тони Сервилло

Показы пройдут в московском кинотеатре «Космос» и петербургском киноцентре «Родина» на языке оригинала с русскими субтитрами. «Молодость» покажут 5 апреля, а «Великую красоту» — 6 апреля в обоих городах. Показ фильма «Последствия любви» пройдёт 13 апреля в Москве и 20 апреля в Санкт-Петербурге.