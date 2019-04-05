Хужир, Иркутская область, 5 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура смогла через суд добиться возвращения в собственность государства сакральных земель на Ольхоне — самом большом острове Байкала. Как следует из официального сайта ведомства, вступил в законную силу судебный акт о признании отсутствующим у Хужирского муниципального образования права владения отчужденной территорией этого заповедного места.

Новая турбаза на Ольхоне. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Речь идёт о незаконно оформленном земельном участке площадью около 230 соток, который расположен на Сарайском пляже, вблизи скалы Шаманка, являющейся визитной карточкой озера Байкал.

Прокат квадрациклов на Ольхоне. Иллюстрация к материалу ИА REGNUM

Как уже сообщало ИА REGNUM, «пожиратели» Байкала не оставляют попыток адаптировать для турбизнеса одно из самых заповедных мест на озере — остров Ольхон. Гостиницы и кемпинги, признанные незаконными, до сих пор не снесены, более того, в прибрежной территории появились новые постройки, организованы новые развлечения. В этом убедился иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев, побывавший в августе 2018 года не Ольхоне.

Комментируя известие о возвращении в собственность государства ольхонских земель, он, в частности, отметил:

«Огромное спасибо Байкальской природоохранной прокуратуре! Теперь ещё надо снести две гостиницы. Их построили ударными темпами новоявленные землевладельцы сакральной территории».

Ранее Виталий Рябцев говорил о том, что остров Ольхон — древний центр шаманизма, а мыс Шаманка (или Бурхан) — «сакральное сердце» Байкала.

«Ещё в начале ХХ века здесь соблюдались строгие многовековые запреты. В Шаманский лес (примыкает к Бурхану) нельзя было даже входить. Первым кощунственным актом по отношению к сакральной территории явилось создание на ней нового поселения — поселка Хужир, ставшего «столицей» острова (конец 1930-х годов)», — считает иркутский учёный.

Его очень расстроило, когда летом 2018 года он увидел, что у Шаманского леса появились «частные владельцы».