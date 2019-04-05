Прокуратура разобралась с «владельцами» Сарайского пляжа на Байкале
Хужир, Иркутская область, 5 апреля, 2019, 11:06 — ИА Регнум. Байкальская природоохранная прокуратура смогла через суд добиться возвращения в собственность государства сакральных земель на Ольхоне — самом большом острове Байкала. Как следует из официального сайта ведомства, вступил в законную силу судебный акт о признании отсутствующим у Хужирского муниципального образования права владения отчужденной территорией этого заповедного места.
Речь идёт о незаконно оформленном земельном участке площадью около 230 соток, который расположен на Сарайском пляже, вблизи скалы Шаманка, являющейся визитной карточкой озера Байкал.
Как уже сообщало ИА REGNUM, «пожиратели» Байкала не оставляют попыток адаптировать для турбизнеса одно из самых заповедных мест на озере — остров Ольхон. Гостиницы и кемпинги, признанные незаконными, до сих пор не снесены, более того, в прибрежной территории появились новые постройки, организованы новые развлечения. В этом убедился иркутский учёный, кандидат биологических наук Виталий Рябцев, побывавший в августе 2018 года не Ольхоне.
Комментируя известие о возвращении в собственность государства ольхонских земель, он, в частности, отметил:
«Огромное спасибо Байкальской природоохранной прокуратуре! Теперь ещё надо снести две гостиницы. Их построили ударными темпами новоявленные землевладельцы сакральной территории».
Ранее Виталий Рябцев говорил о том, что остров Ольхон — древний центр шаманизма, а мыс Шаманка (или Бурхан) — «сакральное сердце» Байкала.
«Ещё в начале ХХ века здесь соблюдались строгие многовековые запреты. В Шаманский лес (примыкает к Бурхану) нельзя было даже входить. Первым кощунственным актом по отношению к сакральной территории явилось создание на ней нового поселения — поселка Хужир, ставшего «столицей» острова (конец 1930-х годов)», — считает иркутский учёный.
Его очень расстроило, когда летом 2018 года он увидел, что у Шаманского леса появились «частные владельцы».