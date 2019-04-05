Астана, 5 апреля, 2019, 10:55 — ИА Регнум. Подъем уровня воды 6−9 апреля ожидается в пяти регионах Казахстана, сообщает 5 апреля агентство «Казинформ» со ссылкой на республиканское государственное предприятие (РГП) «Казгидромет».

Исаак Левитан. Половодье. 1885

В Восточно-Казахстанской области 6−8 апреля ожидается сильное таяние снега в связи с прогнозом выпадения осадков. Ожидается также формирование талого стока, ослабление ледовых явлений, подъем уровня и выход воды на пойменные участки рек.

В Павлодарской области республики 6−9 апреля из-за повышения дневных температур на реке Иртыш ожидается ослабление льда и подъем уровня воды. Подъем воды также ожидается в Джамбульской, Алма-Атинской областях и Алма-Ате.

Как сообщало ИА REGNUM, 4 апреля в Северо-Казахстанской области закрыли автомобильную дорогу Екатеринбург — Алма-Ата из-за паводкового перелива. В Павлодарской области закрыт участок на дороге Калкаман — Баянаул — Умуткер — Ульяновский.