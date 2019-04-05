Переславль-Залесский, Ярославская область, 5 апреля, 2019, 10:51 — ИА Регнум. В Ярославской области ООО «Автонадежда» из подмосковных Люберец выиграло конкурс на пассажирские перевозки в бывшем Переславском районе (сейчас часть городского округа Переславль-Залесский). Информация об этом размещена на портале госзакупок, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Автобус в Переславле

Ранее 15 маршрутов в бывшем Переславском районе обслуживал филиал государственного предприятия Ярославской области «Ярославское АТП». Однако оно не смогло принять участие в конкурсе якобы из-за финансовых проблем и блокировки счетов.

Аналогичная ситуация ранее складывалась в Ростовском районе, где другая подмосковная компания также вытеснила «Ярославское АТП». Как стало известно корреспонденту ИА REGNUM, часть водителей госпредприятия будет трудоустроена в «Автонадежду». Часть персонала ждут сокращение или отпуска.

Одновременно власти региона и Переславля-Залесского создали новому перевозчику комфортные финансовые условия работы. Во-первых, глава города Валерий Астраханцев повысил стоимость проезда (тариф для населения) с 2,5 рубля до 2,65 за 1 пассажиро-километр на сельских территориях. Во-вторых, департамент энергетики и регулирования тарифов установил максимальный предельный тариф на проезд в размере 4,62 рубля (экономически обоснованный тариф). Перевозчик может требовать компенсацию разницы между тарифом для населения и экономически обоснованным тарифом из бюджета Переславля-Залесского — так происходит, например, в Ярославле.

«Автонадежда» появилась в Переславле после прихода в город команды чиновников во главе с Владимиром Волковым. Сначала фирма начала работать в самом городе, после ее прихода цены на проезд выросли с 15 до 22 рублей. При этом фирма выпустила на маршруты новые, более комфортные автобусы.

Стоит отметить, что конкурс на пассажирские перевозки был объявлен всего на три месяца — до 15 июля 2019 года. Возможно, после этой даты рынок перевозок в Переславле вновь будет изменен. В филиале «Ярославского АТП» работают 69 человек, их судьба пока не определена.