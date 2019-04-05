Рыбинск, Ярославская область, 5 апреля, 2019, 09:43 — ИА Регнум. Российская академия наук подтвердила дату основания Рыбинска — 1071 год. Это следует из письма, поступившего из РАН мэру Рыбинска Денису Добрякову, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

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В советское время датой основания Рыбинска считался 1777 год, когда указом Екатерины Второй Рыбной слободе был присвоен статус города. Однако на протяжение последних 20 лет Рыбинская археологическая экспедиция вела раскопки на другом берегу Волги — в месте впадения в нее реки Шексны. Там археологи обнаружили крупное средневековое поселение.

Археологи выдвинули версию, что это Усть-Шексна, упомянутая в летописях впервые в 1071 году (одновременно с первым упоминанием Ярославля).

«Обзор известных исторических и археологических источников показывает, что современный город Рыбинск является прямым историческим преемником ранее существовавших на территории города двух поселений на берегах Волги и Шексны: Усть-Шексны и Рыбной Слободы. По имеющимся данным, жизнь на этой территории без заметных перерывов продолжается с XI века на протяжении не менее 950 лет», — говорится в ответе президента Российской академии наук Александра Сергеева на письмо мэра Рыбинска Дениса Добрякова.

Ранее Российская академия наук отказывалась признать 1071 год годом основания Рыбинска, считая, что непрерывного развития от древней Усть-Шексны до современного города не было.

При этом Рыбинский совет депутатов еще в 2004 году принял решение о том, что датой основания города следует считать 1071 год. Письмо из РАН для городских властей является дополнительным аргументом о 950-летнем юбилее, который можно отмечать в 2021 году. Также это позволит ему претендовать на включение в список городов «Золотого кольца».