Законопроект об информировании о льготах внесен в Госдуму
Москва, 5 апреля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Законопроект об информировании граждан о положенных им льготах внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.
Наталья Стрельцова ИА REGNUM
Государственная дума РФ
Варианты получения информации можно выбрать самостоятельно: через портал госуслуг, единый кол-центр или посетив орган власти.
«При этом информация будет предоставлена незамедлительно, в момент самого обращения. Что особенно важно — речь идет обо всех основаниях и формах социальной поддержки без ограничения», — отметила Яровая.
Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.