Москва, 5 апреля, 2019, 09:18 — ИА Регнум. Законопроект об информировании граждан о положенных им льготах внесла в Госдуму вице-спикер нижней палаты парламента Ирина Яровая («Единая Россия»), передает корреспондент ИА REGNUM 5 апреля.

Наталья Стрельцова ИА REGNUM Государственная дума РФ

Варианты получения информации можно выбрать самостоятельно: через портал госуслуг, единый кол-центр или посетив орган власти.

«При этом информация будет предоставлена незамедлительно, в момент самого обращения. Что особенно важно — речь идет обо всех основаниях и формах социальной поддержки без ограничения», — отметила Яровая.

Сегодня в России реализуется свыше 3 тыс. мер социальной поддержки, используется 12 форм налоговых льгот, привела данные депутат.