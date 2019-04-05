Якутск, 5 апреля, 2019, 09:19 — ИА Регнум. Борьба с коррупцией, развернувшаяся в РФ, и участие в ней УФСБ имеет свои цели. Такое мнение высказал политолог из Якутии Сергей Витте, пояснив, что российская политическая система пытается очиститься, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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«Перед властью стоит цель успеть самим очиститься и дать народу нового лидера или новых лидеров. У них есть чёткий план вернуть власть и контроль. В какой-то момент они поняли, что упускают власть из рук. Поэтому сейчас всем показывают, что неприкасаемых нет, — цитирует эксперта ИА SakhaDay. — Под безжалостный пресс попадают сенаторы, федеральные министры и силовики, губернаторы, олигархи. При этом все понимают, что при желании можно и полстраны посадить, но это бессмысленно. Сегодня берут для острастки, причем самых наглых и зарвавшихся, тех, кто был примером для других, кто считался неприкасаемым. Фактически это показательные дела».

Сергей Витте прогнозирует, что и дальнейшие действия силовиков будут решительными, так как на это есть запрос в обществе и люди сильно недовольны местными кланами.

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«Политика Кремля меняется в соответствии с вызовами общества. Скорее всего, также нас ждёт реформа судебной системы. Законодательная база для борьбы уже построена и усилена, так как темпы борьбы наращиваются. Значит, будут ломать жестко и масштабно. Коррупция будет выжжена. Неспроста с 2015—2016 годов усилилась ротация кадров в региональных управлениях и в верхушке Федеральной службы безопасности», — также отметил политолог.

Как сообщало ИА REGNUM, март и начало апреля в России оказались насыщенными с точки зрения громких задержаний. В частности, на Дальнем Востоке было возбуждено уголовное дело в отношении руководителя управления регионального Росреестра Сергея Чечевского (подозревается в получении взятки). Был задержан экс-глава Хабаровского края Виктор Ишаев (по версии следствия, совершил особо крупное мошенничество при добыче леса), а в кабинете заместителя председателя краевого правительства Владимира Хлапова прошли обыски. В Якутии обыски прошли в кабинете заместителя министра здравоохранения, а ранее было возбуждено уголовное дело по организации картельного сговора при закупке медикаментов, в котором замешан депутат Госсобрания республики Владимир Чичигинаров.

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