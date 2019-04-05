Чебоксары, 5 апреля, 2019, 08:41 — ИА Регнум. В Чувашии продолжается расследование уголовного дела в связи с гибелью двух малолетних детей при пожаре, которые остались дома одни. Фигурантом уголовного дела стала их мать, которая ушла в сауну, заперев детей дома. Суд вынес решение о заключении её под стражу, сообщил ИА REGNUM старший помощник руководителя следственного управления СКР по Чувашии Олег Дмитриев.

СУ СКР по Чувашии Пожар в Новочебоксарске унёс жизни двух детей

4 апреля суд вынес решение о мере пресечения в отношении 38-летней жительницы Новочебоксарска, подозреваемой в гибели своих детей. По ходатайству следствия она заключена под стражу.

Выяснение обстоятельств происшествия продолжается. Как ранее сообщало ИА REGNUM, трагедия произошла вечером 3 апреля в одном из домов по Речному бульвару в Новочебоксарске. По версии следствия, подозреваемая в состоянии алкогольного опьянения ушла из своей квартиры, оставив без присмотра сына и дочь 2014 и 2017 годов рождения соответственно, и уехала со своими знакомыми в сауну, где в течение 2,5 часов употребляла спиртные напитки. В её отсутствие в квартире возник пожар, дети скончались от отравления угарным газом.

СУ СКР по Чувашии По факту гибели детей при пожаре возбуждено дело в отношении их матери

По данным ГКЧС Чувашии, на территории Чувашии «наблюдается резкий рост количества пожаров и погибших на ней людей». Только за последние два дня на пожарах погибли пять человек, в том числе двое малолетних детей. Главам муниципалитетов в рамках апрельского месячника по предупреждению пожаров от детской шалости с огнем рекомендовано провести профилактические мероприятия со всеми группами в дошкольных образовательных учреждениях, классами образовательных учреждений, а также классные часы и родительские собрания.