Нижний Новгород, 5 апреля, 2019, 08:38 — ИА Регнум. Арбитражный суд Нижегородской области 6 мая 2019 года начнёт рассматривать иск о банкротстве нижегородского бизнесмена Василия Ситдикова, который, помимо того, что был соучредителем восьми фирм в трёх регионах России и одной в Черногории, занимал пост управляющего директора компании — основного нижегородского поставщика электроэнергии — ПАО «ТНС энерго НН». Ситдиков покинул свой пост на фоне скандала, связанного с возбуждением уголовного дела по факту уклонения от уплаты налогов, которое позднее было прекращено — средства были уплачены в бюджет. Банкротный иск к производству был принят 4 апреля, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в 2016 году СУ СК РФ по Нижегородской области сообщило о возбуждении уголовного дела по п. «б» ч. 2 ст. 199 УК РФ («Уклонения от уплаты налогов») на сумму свыше 2 млрд рублей, но уже осенью этого же года дело прекратили, так как ПАО «ТНС энерго НН» полностью возместило ущерб бюджету.

Следователи заявляли, что, по их данным, с 2011 по декабрь 2013 года «управляющий директор и главный бухгалтер ПАО «ТНС энерго НН» (до августа 2012 года ОАО «Нижегородская сбытовая компания») уменьшили налогооблагаемую базу по налогам на прибыль организации, искусственно завысив расходы», схожие схемы использовались и для вычетов по налогу на добавленную стоимость. В итоге бюджету был причинён ущерб на сумму более 2 млрд рублей, который компания возместила, и уголовное преследование руководителя и бухгалтера прекратили. Между тем после скандала Василий Ситдиков написал заявление об увольнении по собственному желанию.

Помимо руководства энергокомпанией, Ситдиков в разные годы был учредителем и соучредителем восьми юрлиц в Москве, Нижегородской области и Краснодарском крае, две из которых, а именно краснодарские ООО «Агрофлайт» и ООО «АФ Групп Финансовая группа», ликвидированы. В числе действующих — нижегородские ООО «Тиффани-бар», ООО «Веселей», «Бриз», «Бриз-1», «Рыбный» и московское ООО «Редитекс». Три из них работают в ресторанном бизнесе.

Первая попытка обанкротить бизнесмена Ситдикова состоялась в начале октября 2018 года. Сергей Бахтин обратился в Арбитражный суд Коми с претензиями на сумму 609 629,59 рубля. Позднее в дело с притязаниями на 1 139 461 824,25 рубля вступила Елена Ситдикова.

Первоначальный истец попытался в рамках данного дела наложить обеспечение, но суд отклонил требование.

«04.10.2018 года кредитором заявлено ходатайство о принятии обеспечительных мер в виде запрета ООО «Редитекс» (ИНН: 7 702 409 855, ОГРН: 5 167 746 394 460), ООО «Бриз» (ИНН: 5 261 064 537, ОГРН: 1 085 261 003 101), ООО «Бриз-1» (ИНН:5 260 309 745, ОГРН: 1 115 260 017 751), ООО «Веселей» (ИНН: 5 260 427 650, ОГРН: 1 165 275 021 570), ООО «Тиффани-Бар» (ИНН: 5 260 366 976, ОГРН: 1 135 260 013 240), ООО «Рыбный» (ИНН: 5 260 324 341, ОГРН: 1 125 260 003 230) выплачивать действительную стоимость доли, принадлежащей Ситдикову В. Х. В обоснование заявленного ходатайства кредитор указывает, что в отношении должника вынесен ряд судебных решений о взыскании денежных средств», — уточнялось в материалах дела.

Обеспечительные меры были наложены по требованию Елены Ситдиковой в конце октября 2018 года — в виде запрета ООО «Редитекс» «выплачивать ПАО «ТНС энерго НН» действительную стоимость доли, принадлежащей Ситдикову Василию Хусяиновичу». В обоснование притязаний заявитель приложила решение суда по другому делу, в котором было «удовлетворено заявление ПАО «ТНС энерго НН» об изменении способа исполнения судебного постановления путем обращения взыскания на имущество должника — 10% доли в уставном капитале в ООО «Редитекс» номинальной стоимостью около 600 млн рублей». В октябре ПАО также подало заявление о вступлении в банкротное дело, предъявив претензии на 736 790 095,6 рубля.

В качестве финансового управляющего для бизнесмена предложили члена Союза арбитражных управляющих «Континент».

"Должником представлен отзыв, из которого следует, что в отношении Ситдикова В. Х. вынесен ряд судебных решений о взыскании денежных средств на общую сумму 1 877 561 964,84 руб. У должника недостаточно имущества для полного расчета с кредиторами. В настоящее время Ситдиков В.Х. находится в административном отпуске, заработную плату не получает, в связи с чем просит ввести процедуру реализацию имущества», — уточнялось в материалах дела с указанием, что у должника на иждивении трое несовершеннолетних детей.

Из декабрьского заседания стало известно, что Василий Ситдиков некоторое время был трудоустроен в домоуправляющей компании Ленинского района Нижнего Новгорода, но в ноябре 2018 года уволен оттуда. Уже в феврале 2019 года на заседании было озвучено, что «в конце мая 2018 года — в начале июня 2018 года Ситдиков В. Х выехал за рубеж РФ (г. Херцег-Нови, Черногория), где находится и в настоящее время». Из материалов дела также известно, что 11 декабря 2018 года Ситдиков зарегистрировал Общество по компьютерному программированию (DOO «DS SOLUTION») в г. Херцег-Нови (Черногория).

ПАО «ТНС энерго НН» заявило ходатайство о передаче банкротного дела на рассмотрение в Арбитражный суд Нижегородской области, поскольку должник не проживает и никогда не проживал в Сыктывкаре, а фактическим местом его жительства является Нижний Новгород.

В итоге Арбитражный суд Коми передал дело по территориальности — в Арбитражный суд Нижегородской области. Последний начнёт слушать иск Сергея Бахтина к Василию Ситдикову 6 мая 2019 года.