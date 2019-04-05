Оренбург, 5 апреля, 2019, 09:26 — ИА Регнум. Врио губернатора Оренбургской области Денис Паслер потребовал навести порядок в сфере пассажирских перевозок в Оренбурге. Об этом он заявил на своей странице в Instagram.

Дарья Драй ИА REGNUM Автобус

«Поручил главе Оренбурга разобраться с общественным транспортом. Необходимо принять кадровые решения и меры по эффективному управлению муниципальным предприятием. Я могу понять, когда не хватает ресурсов для нормальной работы — финансов, техники, персонала. Но когда закупленные автобусы городского предприятия простаивают — это крайне неэффективный менеджмент. Городу с такой численностью населения нужен современный общественный транспорт. Это необходимое условие комфортной городской среды», — отметил Паслер.

Между тем, как сообщила корреспонденту ИА REGNUM начальник информационно-аналитического отдела горадминистрации Полина Попова, ежедневно на линии выходит 35−40 новых автобусов. Городу необходимо ещё 87 автобусов для работы на садоводческих маршрутах.

Стоит отметить, что в 2018 году МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» закупило 50 новых автобусов. Таким образом, получается, что часть транспорта не выходит на маршруты.

«Нет информации у меня, чем заняты оставшиеся автобусы, — призналась Полина Попова и, комментируя слова Паслера о неэффективном менеджменте, отметила: — Я бы так громко не говорила. Мы по тем пожеланиям, которые врио (губернатора Денис Паслер) высказал главе (мэру Дмитрию Кулагину), когда глава донесёт до нас, как нам улучшить, если нужно что-то улучшить и изменить, то это будет сделано. Но пока к нам не поступало распоряжений. И чем была вызвана речь Паслера о том, что всё вот так… пока не понятно, сложно сказать. Те данные, что у меня есть, выходит, они (автобусы) ездят по городу, перевозят, никто их не прячет».

Напомним, что ранее бывший начальник городского управления пассажирского транспорта (2011−2017 гг.), председатель Ассоциации перевозчиков Оренбурга Максим Фазуллин называл сделку о покупке новых автобусов МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» заведомо убыточной и кабальной, а политику мэрии в сфере пассажирских перевозок — непрофессиональной.

Контракт на оказание услуг по предоставлению кредитной линии заключён в октябре 2018 года муниципальным казенным предприятием «Оренбургские пассажирские перевозки» (МКП «ОПП») с «Альфа-банком». 240 млн рублей выданы транспортному предприятию по 11% годовых

Новые автобусы закуплены предприятием при наличии у него долга в 60 млн рублей. Для получения денег потребовалась муниципальная гарантия. Кредит выдал «Альфа-банк». Банк «Оренбург», который полностью принадлежит правительству области, отказался от выдачи кредита, несмотря на победу в этом аукционе, сообщает «Эхо Москвы в Оренбурге».

По данным портала orenday.ru, в Арбитражном суде зарегистрированы иски от ряда компаний к муниципальному предприятию «Оренбургские пассажирские перевозки» на общую сумму более 11 млн рублей.

После публикации врио губернатора Оренбуржья в соцсети развернулось активное обсуждение ситуации на рынке пассажирских перевозок в областном центре.

«Прекрасно, что наш молодой и привлекательный врио губернатора Денис Паслер так категорично обратил внимание на проблему. Его реакция — прям глоток свежего воздуха в тухлом болотце под названием «попытка захвата рынка пассажирских перевозок в Оренбурге». Город влез в чудовищные долги по кредиту на покупку автобусов, а они стоят себе тихо во дворах МУПа и не отсвечивают», — оставила запись на своей странице в Фейсбук журналист Елена Черных.

«И ведь прав Паслер. Менеджмент там не просто неэффективный, а преступный. Там, по-хорошему-то, следственные органы должны поработать», — считает она.

Руководитель ООО «Пассажирский альтернативный транспорт» Елена Андрющенко в своём комментарии подчеркнула, что город заслуживает лучшего транспортного обслуживания населения. Но для этого необходимо работать и организовывать транспортное обслуживание населения! В соответствии с законом город обязан выбрать на конкурсе перевозчика, предложившего лучшие условия для горожан за меньшие бюджетные средства, однако этого не происходит.

«Вопреки усилиям президента, конкурсы на право получения бюджетных средств не проводятся! Бюджетные средства отдаются самому неэффективному предприятию! Зачем купили эти автобусы за бюджетные средства, которых так не хватает на технику для вывоза и расчистки снега, на дороги, детские сады, школы?! Если бы проводили конкурсы, такие же автобусы, а может быть, лучше перевозили бы горожан уже давно!» — отметила она.

По словам Максима Фазуллина, субсидия как выдавалась, так и выдаётся МКП «Оренбургские пассажирские перевозки». Её размер составляет более 200 млн рублей в год.

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В интернете развернулась дискуссия о том, какой транспорт нужен Оренбургу — большой или малой вместимости. Критике подвергли состояние передвигающихся ПАЗов.

Напомним, в 2017 году частные перевозчики заявили об отсутствии диалога с муниципальными чиновниками и готовности к акциям протеста. Скандал разгорелся вокруг конкурс на оказание услуг по перевозке пассажиров. Условия неоднократно менялись, что препятствовало участию в аукционе. УФАС Оренбуржья усмотрело нарушения и аннулировало аукцион.

Отрицательную оценку со стороны частников вызвало назначение на должность начальника МКП «Оренбургские пассажирские перевозки» депутата горсовета Артёма Сафиуллина. Впоследствии информресурсы сообщали о прецеденте, когда руководителя пассажирского предприятия и начальник городского управления пассажирского транспорта в Доме советов объявили персонами нон грата.

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Впоследствии произошла смена руководителя МУК «Оренбургские пассажирские перевозки», а глава городского профильного управления был уволен согласно решению суда. Иск подавала прокуратура. Обосновывая свои исковые требования, прокурор указал, что принятие на муниципальную службу лица, не соответствующего квалификационным требованиям, нарушает права муниципального образования, неопределенного круга лиц, так как на указанную должность назначено лицо без учета требований закона, что противоречит принципу профессионализма и компетентности исполнения своих обязанностей муниципальным служащим.

Руководящий пост управления пассажирского транспорта Оренбурга до сих пор остаётся вакантным. Стоит отметить, что с приходом Дмитрия Кулагина на должность мэра активные горожане надеялись на положительные перемены в жизни Оренбурга, в том числе разрешении конфликта в сфере пассажирских перевозок. Однако, похоже на то, что борьба за рынок продолжается.

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