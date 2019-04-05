Иркутск, 5 апреля, 2019, 08:21 — ИА Регнум. В селе Казачинское (административный центр Казачинско-Ленского района Иркутской области) сегодня утром, 5 апреля, произошёл пожар: горела кровля спортзала средней общеобразовательной школы.

Цитата из видео «Вести-Иркутск» Пожар в здании школы села Казачинское

Как сообщает региональное ГУ МЧС, площадь возгорания составила 450 квадратных метров. По данным «Вести-Иркутск», из здания эвакуировали 68 детей. Ликвидировать пожар удалось в 11:00 местного времени. От МЧС России работали 10 человек личного состава и три единицы техники.

Всего за последние сутки в Иркутской области произошло 15 техногенных пожаров. Также спасатели трижды принимали участие в ликвидации последствий ДТП. Всего привлекались 132 человека личного состава и 34 единицы техники, отмечается в сообщении МЧС.