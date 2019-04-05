Луганск, 5 апреля, 2019, 07:30 — ИА Регнум. За минувшие сутки вооружённые формирования Украины пять раз обстреляли территорию ЛНР, заявили 5 апреля в Народной милиции ЛНР, сообщается на сайте оборонного ведомства.

Михаил Авилов. Артиллерийский обстрел неприятельского наблюдательного пункта. 1914-1917

Под огнём оказались позиции Народной милиции ЛНР, расположенные в районе населённых пунктов Кировск, Логвиново, Смелое и Фрунзе.

По Кировску ВСУ выпустили четыре мины калибра 120 мм, в район Логвиново прилетело десять мин калибра 120 мм и семь мин калибра 82 мм.

Со стороны населённого пункта Крымское украинские силовики обстреляли Смелое, выпустив шесть мин калибра 82 мм, а также посёлок Фрунзе — двенадцать мин калибра 120 мм и 19 мин калибра 82 мм.

В Народной милиции отметили, что потерь среди военных и гражданских лиц нет, данные о разрушениях уточняются.

Напомним, сутками ранее боевики ВСУ выпустили по территории ЛНР более шестидесяти единиц различных боеприпасов, из которых 15 имели калибр более 100 мм.

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Отметим, применение в Донбассе артиллерии калибра более 100 мм запрещено Минскими соглашениями, которые Украина подписала в феврале 2015 года.