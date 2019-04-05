Москва, 5 апреля, 2019, 07:23 — ИА Регнум. Актер Виктор Сухоруков во время спектакля «Встречайте, мы уходим» в Государственном академическом театре имени Моссовета сломал руку. Об этом 4 апреля сообщил сайт телеканала «РЕН ТВ».

Yakov Fedorov Виктор Сухоруков

Актер споткнулся и упал, пытаясь перепрыгнуть через ковер, как того требовал сценарий. Из-за этого инцидента, произошедшего в конце спектакля, администрации театра пришлось прервать представление. Впоследствии Сухорукова госпитализировали, сообщил журналистам его коллега Андрей Шарков.

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Напомним, Виктора Сухорукова российские кинозрители хорошо знают по фильмам серии «Брат». Ранее актер, комментируя планы шоумена Стаса Барецкого, касающиеся съемок фильма «Брат 3», назвал всю эту инициативу «бредом».