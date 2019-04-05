Москва, 5 апреля, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Торги по нефти закрылись в небольшом минусе. Покупатели протестировали уровень $70, но не смогли закрепиться за ним. К закрытию дня они отступили к уровню $69,03, заявил корреспонденту ИА REGNUM аналитик информационно-аналитического центра Альпари Владислав Антонов.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Участники рынка ожидают сокращения предложения нефти от принимаемых действий ОПЕК+, но их активность сдерживается ростом запасов топлива в США на прошлой неделе, а также укреплением американской валюты на глобальном валютном рынке.

Сегодня, 5 апреля, на торгах в Азии баррель нефти марки Brent стоит $69,24. Поддержка остается на уровне $68,65. Покупатели готовы начать новое наступление. Техническая картина благоприятная, чтобы пройти сопротивление на уровне $70.

Если уровень $68,65 не устоит, можно ждать снижения котировок до $68,15. В 20:00 мск компания Baker Hughes представит отчет по общему числу буровых установок в США.

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