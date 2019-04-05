Томск, 5 апреля, 2019, 06:54 — ИА Регнум. Ветерану Великой Отечественной войны, томичу Гавриилу Коневу 4 апреля исполнилось 100 лет.

Пётр Дубровин для ИА REGNUM Гавриил Иванович Конев

В ряды Красной Армии Конев был призван в 1939 году. Служил в Забайкалье, в годы Великой Отечественной войны воевал на Первом Прибалтийском фронте.

Как сообщили ИА REGNUM в администрации Томской области, со 100-летием ветерана поздравил губернатор Сергей Жвачкин.

«Вы родились в тяжелые годы гражданской войны и становления советской власти. Сражались в Великую Отечественную. В послевоенное время поднимали страну из руин. Свою дальнейшую жизнь посвятили молодому поколению, работая в системе профессионального образования области», — говорится в поздравлении губернатора.

Жвачкин поблагодарил ветерана за подвиг и труд.

По информации руководства Томского индустриального техникума, где ветеран проработал более 20 лет, Гавриил Иванович был демобилизован только в августе 1946 года.

«В составе Забайкальского военного округа, вместе с другими красноармейцами, выполнял работы по укреплению границ с Японией, воевал в составе Первого Прибалтийского и Ленинградского фронтов, вернулся домой с Победой и нашел себя в мирной жизни», — рассказали в техникуме.

Ветеран 33 года проработал в системе профессионального образования Томской области. В середине 60-х годов XX века начал работать в Томском областном управлении профессионально-технического образования.

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