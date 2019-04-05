Хабаровск, 5 апреля, 2019, 07:18 — ИА Регнум. Законопроект, отменяющий «исторический принцип» распределения квот на вылов краба, принят в первом чтении. По мнению представителей рыбацкой отрасли России, при создании, обсуждении, принятии законопроекта было нарушено буквально всё, включая регламент ГД РФ. Будучи принятым окончательно, закон может принести колоссальную прибыль весьма ограниченной группе лиц, при этом инструменты, определяющие ответственность этой группы, крайне размыты.

Крабы

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По мнению президента Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ) Германа Зверева, законопроект, ставший, пожалуй, самым скандальным после пенсионной реформы, аннулирует базовые принципы отраслевого законодательства, не содержит никаких гарантий повышения инвестиционной активности в отрасли, зато открывает широчайшие возможности для злоупотреблений.

В обоснование на федеральном отраслевом портале рыбаков FishNews Герман Зверев привел факты, которые вдребезги разбивают все обоснования разработчиков законопроекта.

«Факт первый: законопроект готовился так, как ранее не готовился ни один закон, действие которого распространяется на обычную хозяйственную деятельность и не относится к сфере обороны и безопасности государства. Законопроект готовился под грифом «секретно», что сделало невозможным участие бизнес-объединений, отраслевого сообщества и региональных властей в обсуждении законопроекта на стадии его подготовки», — полагает Герман Зверев.

В числе других обоснований вопиющей неконституционности принимаемого закона президент ВАРПЭ привёл и тот факт, что оценка регулирующего воздействия проходила в ускоренном режиме — 15 дней на публичное обсуждение, 10 дней на подготовку заключения об оценке регулирующего воздействия. Несмотря на то, что законопроект меняет принцип одной из базовых отраслей в десятке прибрежных регионов страны, оценка социально-экономических последствий и социально-экономических рисков проходила в ускоренном режиме.

Напомним также, что Совет Госдумы принял решение отказаться при рассмотрении законопроекта от обязательной в таких случаях рассылки в регионы РФ для обсуждения, что нарушает установленный Регламент ГД РФ. При этом соблюдения Регламента требовали как промысловики, так и власти прибрежных регионов ДФО.

Однако даже в таком исковерканном режиме был получен 1 491 отзыв от региональных органов власти, хозяйствующих субъектов, бизнес-объединений. На основании этих отзывов было подготовлено заключение об оценке регулирующего воздействия. Из этого заключения следует только один вывод: разработчики не учли альтернативных путей достижения заявляемых целей и не оценили возможные социально-экономические риски. Однако это заключение не было учтено при обсуждении в правительстве РФ.

Герман Зверев привёл ещё множество фактов, вызывающих как минимум сомнения в законности того, что сейчас происходит в стенах ГД РФ: законопроект не обсуждался с регионами, все ключевые принципы распределения новой квоты будут установлены шестью подзаконными актами, тексты которых до сих пор не известны депутатам.

Ещё один вопиющий факт: в новом законе, который, ещё раз подчеркнем это, уже принят в первом чтении ГД РФ, отсутствует даже перечень тех самых «инвестиционных объектов», ради создания которых, как заявил глава Росрыболовства Илья Шестаков, и принимается новый закон.

Получается — закон уже почти есть, но он ни к чему не обязывает тех, кому достанется практически весь дальневосточный краб?

Законопроект не устанавливает объём ресурсов, который будет выставлен на аукцион. Это решение будет принимать правительство, и, судя по продолжающейся дискуссии, некоторые участники рынка, по мнению Зверева, могут счастливо избегнуть «отполовинивания» ресурса: список «счастливчиков» утвердят на основании предложений Росрыболовства.

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«Законопроект об аукционах в рыбной отрасли предусматривает распределение громадного ресурса сроком на 10 лет. Стоимость этого ресурса за 10 лет оценочно составляет от 350 до 500 млрд рублей. Точнее оценить пока нельзя, так как в законопроекте не установлен объём ресурса. Однако законопроект не содержит никаких гарантий появления на карте нашей страны упомянутых в законе загадочных «инвестиционных объектов». Ссылка авторов законопроекта на установленную ст. 13 ФЗ «О рыболовстве и сохранении водных биологических ресурсов» процедуру расторжения договоров о закреплении доли квоты в случае неисполнения требований закона, несостоятельна. Росрыболовство действительно обращается с такими исками в суды. Но судебные тяжбы длятся по 2−3 года», — сообщил Герман Зверев.

К чему же это приведет? К тому, что победитель аукциона получит квоту и будет в течение трех лёт добывать краба. Затем, если он не построит не названный пока в законе «инвестиционный объект» или построит не тот «инвестиционный объект», он будет ещё три года судиться с Росрыболовством. И всё это время он будет продолжать ловить краба. 6 лет промысла, 50 тыс. тонн краба обеспечивают доход в 330−400 млрд рублей. Такие деньги позволят полностью отбить все затраты и на аукцион, и на банковскую гарантию. А вот гарантий появления в прибрежных регионах тех самых «условных» «инвестиционных объектов» — в законе нет никаких.

Происходящее глава ВАРПЭ назвал «крабовым гамбитом». Гамбит — одна из разновидностей начальной стадии шахматной партии, когда одна из сторон ради быстрейшего развития, захвата центра или просто ради обострения игры жертвует материал — обычно пешку, но иногда и лёгкую фигуру. В случае со скандальным законопроектом о крабовых аукционах в роли «пешек» оказались рыбаки десятка прибрежных регионов России, преимущественно, конечно, дальневосточных.

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Как сообщало ИА REGNUM, законопроект об отмене исторического принципа вызвал возмущение всей флотской общественности России. Особенно возмутило рыбаков то, какими методами инициаторы закона пытаются фактически захватить «лакомый кусок». На дальневосточных рыбаков с экранов ведущих телеканалов страны обрушилась лавина грязи — всю отрасль назвали чем-то глубоко криминальным и аморальным. Федеральный рыбацкий портал FishNews направил официальный запрос в ФСБ РФ с просьбой объяснить: почему с экрана телевизора рыбаков обвиняют в воровстве стратегического ресурса, сообщают, что тысячи тонн краба вывозятся из страны, а ФСБ РФ молчит? Ведь без участия этой структуры такое масштабное нарушение закона невозможно — Пограничная служба России входит в состав ФСБ. Из ведомства пришёл короткий и сухой ответ, в котором говорилось, что ФСБ не располагает информацией, озвученной телевизионщиками.

Рыбаки сняли свой документальный фильм «Вся правда о крабах», в котором руководители компаний, капитаны промысловых судов и простые рыбаки рассказывают о том, как устроен промысел и чего они ждут от нового законопроекта. Но этот фильм на центральные телеканалы не пустили.

По мнению большинства представителей промысловой отрасли, принятие закона об отказе от исторического принципа распределения квот приведёт к разорению сотен рыбацких компаний, росту безработицы среди дальневосточных рыбаков.