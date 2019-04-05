На Украине собрались «на Москву», отвергнув сотрудничество: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 апреля, 2019, 11:00 — ИА Регнум.
- Украинский министр собирается въехать в Москву на танках союзников;
- Меркель надеется, что Британия определится с Brexit;
- В Ташкенте разрешили акцию «Бессмертный полк»;
- В отношении мэра Евпатории возбуждено второе уголовное дело;
- Ситуация вокруг санкций давит на рубль.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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