Барнаул, 5 апреля, 2019, 06:20 — ИА Регнум. Заявленные Пенсионный Фондом отмена бумажных СНИЛС и переход на электронную версию совершенно не значимы, поскольку этот документ не выполнял какой-либо практической функции, считает доцент кафедры информационных технологий ИФМО Алтайского государственного педагогического университета Алексей Ушаков. Комментируя корреспонденту ИА REGNUM намерение перевести номера свидетельств обязательного пенсионного страхования в электронный формат, он отметил:

Анна Рыжкова ИА REGNUM СНИЛС

«Не вижу в этом ничего страшного. Фактически данная карточка не выполняла какой-либо практической функции. Да, в некоторых случаях зачем-то требовалась ее ксерокопия, но реальное значение имеет только номер СНИЛС. Подделывать номер своего страхового свидетельства гражданину практически нет причин. Очень мало способов использовать это для злоупотреблений. Все мошенничества основаны по получении чужого номера СНИЛС, это дает шанс к получению доступа к пенсии гражданина, а не в подмене своего чужим.

Фактически гражданин должен быть заинтересован, чтобы работодатель получил именно его, правильный номер. Так как от этого зависит, будет ли ему корректно начислена пенсия. С другой стороны, у работодателя есть возможность оперативной проверки достоверности СНИЛС. И для этого снова не нужна карточка, достаточно знать номер СНИЛС и, например, данные паспорта гражданина.

Думаю, что мы избавились от атрибута, который ни на что не влиял, не выполнял никакой действительно значимой функции, поэтому все будет хорошо, мы просто отказались от избыточного документа».

Напомним, ранее Пенсионный фонд известил об отмене бумажных СНИЛС. Для новых участников системы номера индивидуального лицевого счета будут храниться исключительно в электронном формате. Вместе с тем зеленые карточки СНИЛС, которые остались на руках у граждан, отменять не будут.

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Также известно, что перевод номеров свидетельств обязательного пенсионного страхования (СНИЛС) в электронный формат займёт около трёх месяцев.