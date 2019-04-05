Казань, 5 апреля, 2019, 06:13 — ИА Регнум. Бывший глава правления «Татфондбанка», депутат Госсовета Татарии Роберт Мусин в рамках дела о собственном банкротстве не смог обжаловать решение суда первой инстанции о признании недействительным брачного договора, заключённого им с супругой Лидией за несколько недель до признания его банкротом, когда уже в отношении Мусина действовал этап реструктуризации задолженности. Первая инстанции в своём вердикте отмечала, что «анализ материалов настоящего спора и вышеперечисленных споров показывает, что должник в преддверии своей несостоятельности (банкротства) и уголовного преследования активно «избавлялся» от ликвидного имущества», но долги не гасил. Одиннадцатый арбитражный апелляционный суд оставил без изменения определение первой инстанции, а жалобу — без удовлетворения. Постановление второй инстанции вступает в законную силу со дня его принятия, но может быть обжаловано в Арбитражный суд Поволжского округа в течение месяца со дня его принятия с направлением кассационной жалобы через арбитражный суд первой инстанции, передаёт корреспондент ИА REGNUM.

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Напомним, в середине декабря 2016 года в ТФБ была введена временная администрация, в марте 2017 года банк был лишён лицензии, а в апреле обанкрочен. К тому моменту Роберт Мусин стал фигурантом ряда уголовных дел, возбуждённых по сделкам, что предшествовали финансовым проблемам банка. На сегодня в его деле свыше 20 эпизодов, а ущерб превышает 50 млрд рублей. В августе 2017 года ТФБ инициировал и иск о банкротстве Роберта Мусина как физлица. На первом этапе была введена процедура реструктуризации задолженности, во время которой чета Мусиных и заключила брачный договор, фактически разделив имущество, но уже в июле 2018 года банкира признали банкротом, а заключение брачного договора было оспорено двумя кредиторами в середине декабря 2018 года.

В определении суда отмечалось, что «Мусина Л. Н., являясь женой Мусина P. P., соответственно, знала о цели заключения сделки, заключенной в ходе дела о банкротстве должника, — причинить вред имущественным правам кредиторов».

"Пункт 1.1 Брачного договора устанавливает, что имущество, нажитое супругами во время брака, является в период брака общей совместной собственностью, за исключением имущества, лично принадлежащего по закону одному из супругов, а также за исключением случаев, предусмотренных договором. В разделе 2 Брачного договора Супруги установили особенности правового режима отдельных видов имущества. Земельные участки, перечисленные в п. 2.1 — п. 2.6 брачного договора и зарегистрированные на Мусина P. P., по соглашению супругов признаются общей долевой собственностью в равных долях. Объекты недвижимости, перечисленные в п. 2.7 — п. 2.10 брачного договора и зарегистрированные на Мусину Л. Н., по соглашению супругов признаются общей долевой собственностью в равных долях. Фактически стороны брачного договора разделили имущество, которое должно быть реализовано по правилам п. 7 ст. 213.26 Закона о банкротстве, на доли. Данные действия должника и ответчика делают невозможной реализацию совместно нажитого имущества как единого целого и являются злоупотреблением правом», — отмечалось в определении суда.

Судья также добавил, что «брачный договор заключен должником и ответчиком в ходе реструктуризации долгов гражданина в отсутствие выраженного в письменной форме предварительного согласия финансового управляющего», и признал его недействительным.

«Анализ материалов настоящего спора и вышеперечисленных споров показывает, что должник в преддверии своей несостоятельности (банкротства) и уголовного преследования активно «избавлялся» от ликвидного имущества. При этом никаких погашений задолженности перед кредиторами не производилось, лишь наращивалась задолженность перед кредиторами», — резюмировалось в решении суда.

Оспорить вердикт первой инстанции бывший банкир не смог.