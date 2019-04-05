Оренбург, 5 апреля, 2019, 05:33 — ИА Регнум. На территории Оренбургской области паводок стал причиной закрытия семи мостов. Ежегодно в зоне риска подтопления находится 45 инженерных сооружений, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в ГУ МЧС по региону.

55.mchs.gov.ru Паводок

На 4 апреля для движения транспортных средств закрыты инженерные сооружения в Илекском, Кваркенском, Асекеевском, Соль-Илецком, Красногвардейском и Александровском районах. Напомним, что в Соль-Илецком районе из года в год понтонный мост демонтируют и организуют лодочную переправу. В других шести направлениях имеются объездные пути.

Всего на автодорогах Оренбуржья находится 691 мостовое сооружение общей протяженностью 31,015 км, из них 44 — затопляемые временные мосты длиной более 2 км и один понтонный мост в Соль-Илецком районе.

Читайте также: Оренбуржье в ожидании ранней весны и непростого паводка