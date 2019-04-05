Токио, 5 апреля, 2019, 05:31 — ИА Регнум. Домашние кошки способны не только различать в человеческой речи свое имя, но и имена других кошек, которых они знают, пишет Scientific Reports.

Кошки

К соответствующему выводу пришли ученые Токийского университета, проведя четыре опыта. Был применен известный метод habituation/dishabituation — привыкание/отвыкание. Метод применяется для работы с маленькими детьми.

Суть метода в том, что сначала испытуемому среди прочих слов говорят его имя, а затем другие слова, на которые он не реагирует, потому что не знает их. А затем ему снова говорят его имя, и если он его знает, в этот момент он определенным образом реагирует. По этой реакции и судят о том, различает ли он свое имя среди прочих слов или нет.

Кошки узнавали свое имя и реагировали поворотом головы, движением ушей, мяукали, двигали хвостом. Выяснилось, что они узнают имена других собратьев, с которыми живут в одном доме. Свое же имя они узнавали не только от хозяина, но и когда его произносил посторонний человек.

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