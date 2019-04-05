Берлин, 5 апреля, 2019, 05:19 — ИА Регнум. Канцлер ФРГ Ангела Меркель выразила надежду, что правительство Великобритании и британский парламент смогут выработать единую позицию по выходу страны из ЕС, сообщает агентство Reuters.

Александр Горбаруков ИА REGNUM Brexit

Она надеется, что Лондон сможет прийти к единой позиции по Brexit, которую представит премьер-министр Великобритании Тереза Мэй на экстренном саммите Евросоюза. Она подчеркнула, что ЕС будет пытаться всеми силами избежать выхода Соединенного Королевства из ЕС без соглашения об условиях (так называемый «жесткий Brexit»).

Как сообщало ИА REGNUM, ранее схожую позицию высказал премьер-министр Греции Алексис Ципрас. Он удивился, что до сих пор британские власти не смогли выработать единую позицию по Brexit. Ципрас подчеркнул, что для Евросоюза в первую очередь необходимо избежать сценария выхода Великобритании без сделки.