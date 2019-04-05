Сиэтл, США, 5 апреля, 2019, 05:15 — ИА Регнум. Курение не так опасно, как вредная еда. Соответствующее исследование провели ученые Института показателей и оценки здоровья в Сиэтле (штат Вашингтон, США), пишет издание Lancet.

Sophie Riches Курение

Отмечается, что из-за неправильного питания в 2017 г. умерли 10,9 млн человек. Из-за гипертонии в этот период умерло меньше людей — 10,4 млн, а из-за курения — восемь миллионов. То есть неправильное питание привело в итоге к летальному исходу в 22% случаев: каждая пятая смерть связана с употреблением вредной пищи.

Исследователи пояснили, что считают неправильными не только определенные виды блюд и продуктов, но также пищу с недостатком микроэлементов и витаминов. К вредным продуктам они отнесли соль в большом количестве, сладкие напитки.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, американские ученые придумали «умную» пижаму, отслеживающую частоту сердечных сокращений, а также частоту дыхания и позу спящего.

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