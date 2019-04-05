Казань, 5 апреля, 2019, 05:04 — ИА Регнум. Интересное дело разбирает Арбитражный суд Татарии вот уже год с момента подачи искового заявления. Истцом в нём выступает банк «Советский», лишённый лицензии в июле 2018 года, ответчиком — ПАО «Тимер банк», год назад перешедший из структур «Татфондбанка» к структурам «Ростеха», а третьими лицами — сразу три банка, в том числе банкроты из Татарии — «Татфондбанк» и «ИнтехБанк», и АО «Автовазбанк», что будет присоединён к московскому ПАО Национальный банк «Траст». Спор идёт о сумме свыше 406,1 млн рублей, которую истец пытается взыскать с ответчика по ранее заключённому договору займа, но вместо уплаты ответчик подал встречный иск, требуя признать договор незаключенным. На сегодня производство по делу приостановлено для проведения судебной экспертизы, что должна выявить реальную стоимость акций ТФБ, полученных в ходе сделки, так как ответчик «полагает, что поскольку ПАО «Татфондбанк» был неплатежеспособен, его акции на момент заключения договора займа ничего не стоили, следовательно, договор займа является безденежным», передаёт корреспондент ИА REGNUM.

Юлия Комбакова ИА Красная Весна Деньги

В ноябре 2016 года стали очевидны проблемы некогда крупнейшего республиканского банка Татарии — «Татфондбанка», и уже в середине декабря 2016 года регулятор ввёл в банке временную администрацию.

5 декабря 2016 года банк «Советский» подписал договор займа с ПАО «Тимер банк», по которому на тот момент уже был утверждён план финансового оздоровления под контролем госкорпорации «Агентство по страхованию вкладов» совместно с акционером ТФБ — ООО «Новая нефтехимия», аффилированным с теперь уже бывшим председателем правления ТФБ Робертом Мусиным. На сегодня «Тимер банк» перешёл под контроль банка «Российская финансовая корпорация» («дочки» ОАО «Рособоронэкспорт», обслуживающей в основном структуры государственной корпорации «Ростех»).

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Банк «Советский» (Санкт-Петербург) несколько раз санировался, и одним из его санаторов был ТФБ, выкупивший 99,9% акций банка в марте 2016 года. Но после того как сам ТФБ сначала лишился лицензии, а потом был обанкрочен, проблемы возникли и у санируемого им банка.

Банк «Советский» лишился лицензии 3 июля 2018 года, но на момент заключения спорного договора займа он был действующими и санируемым ТФБ. Фактически три банка были связаны между собой на момент заключения договора, в который 7 и 12 декабря 2016 года вносились изменения, то есть до ввода временной администрации оставались считаные дни. Её ввели 15 декабря, тогда же начал действовать мораторий.

«ИнтехБанк», фигурирующий в качестве третьего лица в споре о займе, выдал банковские гарантии истцу в обеспечение исполнения обязательств ответчиком по договору займа. Примечательно: ПАО «ИнтехБанк» входил на тот момент в группу «Татфондбанка», а на сегодня он также лишён лицензии, и, как и ТФБ, является банкротом.

Тольяттинское АО «Автовазбанк» в деле появилось, так как именно ему «ИнтехБанк» уступил права требования по банковской гарантии. Сегодня самарский банк находится под управлением ООО «Управляющая компания фонда консолидации банковского сектора» и проходит его присоединение к московскому ПАО Национальный банк «Траст».

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27 марта 2018 года банк «Советский» обратился в Арбитражный суд Татарии с иском к ПАО «Тимер банк» о взыскании 406 148 736 рублей 95 копеек долга, неустойки с последующим её начислением. В обоснование своих требований он ссылался на договор займа от 5 декабря 2016 года. Постепенно в дело вошли все банки-участники.

«Ответчик представил письменный отзыв на иск, полагает сделку с истцом ничтожной, заключенной со злоупотреблением правом, нарушением статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации. Кроме того, в отзыве указано на недействительность сделки по признакам оспоримости, однако в самостоятельном порядке по этим основаниям сделка пока не оспорена», — отмечалось в материалах суда в начале спора, который длится уже второй год.

Во время слушаний также выяснилось, что в сделке фигурировали облигации ПАО «Татфондбанк» в количестве 330 000 штук.

«Ответчик представил письменные дополнения к отзыву, полагает, что, поскольку ПАО «Татфондбанк» было неплатежеспособно, его акции на момент заключения договора займа ничего не стоили, следовательно, договор займа является безденежным», — говорится в материалах дела.

Осенью 2018 года по делу была назначена первая судебная экспертиза, перед которой был поставлен вопрос о реальной стоимости ценных бумаг. Выступивший в суде в январе 2019 года эксперт отметил, что « на 05.12.2016 г. стоимость ценных бумаг была одна, а затем, с появлением новой информации о состоянии ПАО «Татфондбанк», стоимость его ценных бумаг опускалась и с отзывом лицензии обнулилась».

"На вопрос ответчика эксперт указал, что если бы стороны на момент заключения сделки располагали сведениями о действительном положении дел в ПАО «Татфондбанк», стоимость ценных бумаг должна была быть ниже. При этом эксперт указал, что на 05.12.2016 года участники рынка ценных бумаг не могли знать о реальном положении дел в ПАО «Татфондбанк», в связи с чем на Московской бирже и были такие высокие котировки», — отмечается в определении суда.

Вторая экспертиза, назначенная судом, должна решить вопрос, какова «действительная стоимость облигаций ПАО «Татфондбанк» в количестве 330 000 штук по состоянию на 21.12.2016 года, в том числе в условиях невозможности исполнения ПАО «Татфондбанк» обязательств перед клиентами ввиду недостаточности денежных средств».

На сегодня ответчик также подал встречный иск, в котором просит признать договор незаключенным. Оба спора рассмотрят после оглашения вердикта эксперта, который должен завершить работу к 15 апреля.