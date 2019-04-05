Пекин, 5 апреля, 2019, 04:59 — ИА Регнум. Китайские антикоррупционные ведомства и полиция схватили обвиняемого в коррупции чиновника, который скрывался за рубежом более 10 лет, сообщает 4 апреля агентство Синьхуа.

Иван Шилов ИА REGNUM Полиция Китая

56-летний Си Фэй сбежал за рубеж после того, как прокуратура пекинского района Хайдянь решила в 2003 году расследователь дело, в котором Си обвинялся в присвоении государственных средств, говорится в докладе Центральной комиссии КПК по проверке дисциплины и Национальной надзорной комиссии.

Недавно чиновник был пойман и возвращен в Пекин, где против него ведутся следственные действия. Источники издания в правоохранительных органах сообщили, что Китай намерен и дальше отлавливать беглецов, которые считают, что уход за рубеж является возможностью избежать наказания.