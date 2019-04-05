Москва, 5 апреля, 2019, 04:56 — ИА Регнум. Проверка будет проведена Счётной палатой в нескольких российских ведомствах, чтобы оценить эффективность работы по выполнению нацпроектов, обозначенных в майских указах президента РФ. План проверок на 2019 г. опубликован Счётной палатой.

(сс) Wonder37 Счетная палата РФ

«В частности, речь идёт об анализе создания цифровой образовательной среды в сфере общего образования, анализе влияния мероприятий федерального проекта «Борьба с онкологическими заболеваниями» на снижение смертности от новообразований», — сообщает СП.

Также ведомством будет проведен анализ работ, которые проводились для снижения объёмов незавершенного строительства во всех российских регионах. Планируется проверка обращения с отходами в экологической сфере. Счётная палата пообещала каждый месяц обновлять план проверок.

Напомним, майские указы президента РФ Владимира Путина — это 11 указов от 7 мая 2012 г., содержащих 218 поручений правительству. Срок выполнения 2012—2020 гг. Ещё один майский указ Путина «О национальных целях и стратегических задачах развития РФ на период до 2024 года» был опубликован 7 мая 2018 г.