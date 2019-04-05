Каракас, 5 апреля, 2019, 04:58 — ИА Регнум. На нефтепроводе в венесуэльском штате Ансоатеги произошел взрыв, сообщил глава службы гражданской обороны региона Пласидо Малаве на своей странице в Twitter.

Luc Viatour Взрыв

«Сообщаем о взрыве нефтепровода в районе Ла Леона… Сейчас мы устанавливаем связь с командой гражданской обороны муниципалитета», — заявил он.

https://twitter.com/PlacidoMalave/status/1113898170440933376

Малаве также опубликовал видео, на котором отчетливо наблюдается сильный огонь и столб черного дыма. Информации о пострадавших пока не поступало.

Как сообщало ИА REGNUM, 27 марта президент Венесуэлы Николас Мадуро объявил, что причиной массового отключения электроэнергии стал обстрел диверсантами одного из важных технических узлов гидроэлектростанции имени Симона Боливара. Мадуро подчеркнул, что подозреваемый в совершении нападения на ГЭС связан с оппозицией в стране.