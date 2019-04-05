Благовещенск, 5 апреля, 2019, 04:49 — ИА Регнум. Что надо сделать, чтобы рождалось больше детей — рассказал в своём Instagram министр по развитию Дальнего Востока Александр Козлов. По его словам, раньше этого не было, сообщает корреспондент ИА REGNUM.

Дети и родители

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«Повышение рождаемости — это не только про любовь. Немного о том, какие меры по повышению рождаемости предлагает министерство. Сейчас они на утверждении в правительстве РФ. Будут действовать только на Дальнем Востоке», — огласил в посте Александр Козлов.

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Далее министр перечислил предлагаемые меры по повышению рождаемости: единовременная выплата при рождении первого ребенка, региональный материнский капитал не менее 30% от федерального при рождении второго ребенка, семьям, в которых родился третий или последующий ребенок — ежемесячные выплаты, ипотека 5% годовых для семей, где родится второй и (или) последующие дети. И здесь же — возможность приобретения квартир на вторичном рынке в сельских населенных пунктах (раньше этого не было).

«Будем стараться сделать ещё больше, ведь это НАШИ дети!» — закончил свой пост глава Минвосткразвития.

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Как сообщало ИА REGNUM, декабрьское заявление российского премьера Дмитрия Медведева о необходимости уделить внимание демографической ситуации на Дальнем Востоке вызвало скептические замечания у населения. Депутат Законодательного собрания региона Михаил Пучковский считает, что правительство РФ занято исключительно пустыми разговорами, в то время как на Дальнем Востоке демографическая ситуация уже стала критической.

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Согласно расчетам Амурстата, в 2036 году на территории Амурской области будет проживать почти 705 тыс. человек, что на 90 тыс. меньше, чем сейчас. Подобная статистика ‑ и в других дальневосточных регионах.

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