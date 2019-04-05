В Молдавии и на Украине отвергли «пророссийскость»: Радио REGNUM
Иван Шилов ИА REGNUM
Радио REGNUM
Москва, 5 апреля, 2019, 08:00 — ИА Регнум.
- Зеленский — «ни в коем случае не пророссийский кандидат»;
- РФ лишают «своего человека» в Молдавии;
- Госдума уточнит правила долевого строительства;
- В РФ принят закон о новых налоговых льготах и упрощении подачи НДФЛ;
- Закон о запрете хостелов в жилых домах принят окончательно.
Следующий выпуск новостей на Радио REGNUM в 11:00 мск.
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