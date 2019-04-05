Москва, 5 апреля, 2019, 04:27 — ИА Регнум. Падение средней максимальной ставки по вкладам в десяти крупнейших российских банках зафиксировал Банк России, сообщили в пресс-службе регулятора.

Дарья Антонова ИА REGNUM Деньги

Согласно результатам мониторинга максимальных процентных ставок по вкладам в российских рублях десяти кредитных организаций, в первой декаде марта 2019 г. она составляла 7,68%, во второй — 7,72%, а в третьей — 7,53%.

Отметим, что до третьей декады марта наблюдался рост ставки — с августа 2018 г. Это произошло после объявления об очередных американских санкциях.

Банк России проводил мониторинг следующих кредитных организаций: «Сбербанк», «Совкомбанк», ВТБ, «Райффайзенбанк», БАНК ГПБ, «Московский кредитный банк», «Альфа-банк», «ФК Открытие», «Промсвязьбанк», «Россельхозбанк».