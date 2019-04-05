Кёльн, Германия, 5 апреля, 2019, 04:29 — ИА Регнум. Экс-президент США Барак Обама заявил, что после ухода с поста президента забыл, как работает кофейная машина. Об этом он рассказал во время своего выступления в Кёльне.

Obama White House Archives Барак Обама

«Мне нужно было самому себе приготовить кофе. Я вообще не знал, как работает кофемашина», — заявил он.

Обама подчеркнул, что многим бытовым вещам ему пришлось учиться заново. И подчеркнул, что первый кофе, приготовленный им самим, получился невкусным.

Также бывший президент США рассказал, что в Берлине у него запланирована встреча с канцлером Германии Ангелой Меркель. Он отметил, что переговоры будут проходить в закрытом режиме.