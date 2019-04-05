Орландо, США, 5 апреля, 2019, 04:10 — ИА Регнум. Житель американского штата Флорида пытался спасти собаку от роя пчёл, в результате чего получил более ста укусов и был госпитализирован, сообщает Florida Today.

Пчёлы

Сообщается, что хозяин пса увидел, как на его питомца напал рой насекомых, проникших в дом. Он попытался отогнать пчёл и спасти собаку, однако сам получил более ста укусов и попал в больницу. Собака не пережила множественные укусы пчёл и умерла.

Как отметил специалист Лео Кросс, многие люди не понимают, что пчёлы во время укуса выделяют феромон, который чувствуют другие насекомые и спешат на помощь атакующей пчеле. Поэтому, отмечает эксперт, увидев пару пчёл стоит рассчитывать, что рядом их могут оказаться тысячи.