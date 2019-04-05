Лондон, 5 апреля, 2019, 04:07 — ИА Регнум. Глава МИД Великобритании Джереми Хант намерен обсудить на саммите глав внешнеполитических ведомств G7 необходимость противостоять «враждебности» со стороны России, говорится в заявлении министра.

Chris McAndrew Джереми Хант

В своем заявлении Хант отмечает, что необходимо противостоять «российской враждебности», а также поощрить Китай за ответственное международное партнерство. На встрече G7 Хант также намерен обсудить иностранное вмешательство в демократические процессы по всему миру, проблемы СМИ и попросить страны ЕС поддержать перенос Brexit.

Напомним, 15 марта ЕС ввел санкции против восьми российских граждан по случаю украинской провокации в керченском заливе. Глава британского МИД Джереми Хант назвал это «недвусмысленным сигналом» России, которая, по мнению Великобритании, нарушает международное законодательство.