Киев, 5 апреля, 2019, 03:49 — ИА Регнум. Украинский президент Пётр Порошенко призвал своего оппонента по второму туру Владимира Зеленского не уклоняться от дебатов. Соответствующее видеообращение он опубликовал в Facebook.

Иван Шилов ИА REGNUM Пётр Порошенко

Порошенко призвал Зеленского не ставить ему условий и ничем не прикрываться, потому что «это некрасиво».

«Будьте мужиком. Приходите на дебаты. Стадион, так стадион. Я жду!» — говорится в сообщении.

Напомним, в рамках подготовки ко второму туру президентских выборов на Украине информационная война между оппонентами строится вокруг дебатов, первоначальным инициатором которых был Порошенко.

Поводом к теперешнему обращению Порошенко стал «ультиматум» Зеленского по поводу дебатов на стадионе «Олимпийский», который сначала отверг украинский президент, а потом решил согласиться провести баттл там.

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