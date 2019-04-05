Вашингтон, 5 апреля, 2019, 03:42 — ИА Регнум. Экс-юрист Дональда Трампа Майкл Коэн заявил, что сотрудничает со следствием по еще шести расследованиям, сообщает агентство Reuters со ссылкой на письмо адвоката Коэна.

Иван Шилов ИА REGNUM Дональд Трамп

Сообщается, что письмо было направлено лидерам Демократической партии США в четыре комитета конгресса. В нем задается вопрос, необходимо ли Коэну продолжать сотрудничество по их расследованиям. Отмечается, что в адрес Коэна поступали запросы на получение информации еще по не менее шести расследованиям, инициированным американским правительством.

«Надеемся, что власти Южного района Нью-Йорка примут во внимание полную картину сотрудничества», — говорится в письме.

По каким же делам Коэн сотрудничает со следствием, адвокат рассказать отказался.

Как сообщало ИА REGNUM, экс-юрист американского президента Дональда Трампа Майкл Коэн был приговорен в декабре 2018 года к трем годам заключения по обвинениям в финансовых преступлениях. Коэн согласился пойти на сотрудничество со следствием и неоднократно давал показания против Трампа. Он передал комитету по разведке Конгресса США информацию о планах строительства Trump Tower в Москве.