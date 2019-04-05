Биробиджан, 5 апреля, 2019, 03:31 — ИА Регнум. Суммарный долг за потреблённые коммунальные ресурсы в более чем 1,5 млн рублей вынудил Биробиджанских энергетиков прекратить подачу тепла в некоторые бюджетные медицинские учреждения города, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в пресс-службе СП «Биробиджанская ТЭЦ».

Нет отопления

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Отключению были подвергнуты Биробиджанский медицинский колледж, задолжавший 1,5 млн рублей, Центр профилактики и борьбы со СПИД с долгом в 36 тыс. и областная ветеринарная лаборатория, не оплатившая энергетикам 126 тыс. рублей. В эти учреждения прекращена подача тепла и горячего водоснабжения.

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В пресс-службе отметили, что прекращение подачи теплоносителя — мера вынужденная. Энергокомпания не имеет возможности предоставлять услуги в долг и вынуждена ограничить предоставление энергоресурса до полного погашения задолженности. Полумиллиардный долг всех категорий потребителей Биробиджанской ТЭЦ ставит под угрозу проведение ремонтной компании по подготовке теплосетевого хозяйства Биробиджанской ТЭЦ к отопительному сезону.

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Как сообщало ИА REGNUM, в нескольких школах Облученского района Еврейской АО за долги перед коммунальщиками арестованы расчётные счета. Это привело к отказу от горячего питания для школьников. Родители учащихся возмущены, администрация района делает всё возможное для исправления ситуации, но внятного выхода не видит никто.