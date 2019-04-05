Новороссийск, Краснодарский край, 5 апреля, 2019, 03:16 — ИА Регнум. На подводной лодке Черноморского флота «Краснодар» была проведена экстренная операция по удалению аппендикса, сообщает пресс-служба ЧФ.

Операция

Сообщается, что подводная лодка двигалась в место постоянной дислокации после выполнения задач по боевой подготовке. Во время похода одному из военнослужащих потребовалось экстренное хирургическое вмешательство, которое было проведено на борту корабля, находившегося в подводном положении.

Командир принял решение о проведении операции, так как не было возможности быстро доставить военнослужащего в лечебное учреждение. Операция прошла успешно, состояние военнослужащего удовлетворительное. После прибытия подводной лодки в место базирования его передадут в госпиталь.