Барселона, Испания, 5 апреля, 2019, 03:04 — ИА Регнум. Сотрудники правоохранительных органов в ходе спецоперации задержали 66 граждан Грузии в испанской Барселоне, сообщает пресс-служба грузинского МВД.

Outisnn Броневик испанской полиции

Сообщается, что из 66 задержанных 25 человек были арестованы за квартирные кражи, а 41 — за нарушение миграционного законодательства. В спецоперации принимали участие 250 сотрудников правоохранительных органов.

В результате были задержаны более 100 граждан различных государств, среди которых 66 граждан Грузии.