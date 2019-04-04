Вашингтон, 5 апреля, 2019, 02:56 — ИА Регнум. Вопрос о расширении военного присутствия стран НАТО в Прибалтике еще не решен, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран — членов Североатлантического альянса.

U.S. Army Europe Американские парашютисты. Эстония

По его словам, в НАТО постоянно обсуждается вопрос об увеличении военного присутствия в странах Прибалтики, однако окончательного решения этого вопроса нет. Помпео подчеркнул, что существуют проблемы, такие как противостояние в киберпространстве, которые простым увеличением военного контингента не решить.

Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля представители США и Литвы подписал план о военном сотрудничестве до 2024 года. Аналогичные планы США планируют подписать и с другими странами Прибалтики — Эстонией и Латвией.