Нью-Йорк, США, 5 апреля, 2019, 02:21 — ИА Регнум. Экстренное заседание Совета Безопасности ООН из-за ситуации в Ливии призвала провести Великобритания, сообщает Agence France-Presse.

Neptuul Зал заседаний Совета Безопасности ООН

Уточняется, что заседание будет закрытым и состоится, вероятно, 5 апреля.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, 4 апреля Халифа Хафтар, командующий Ливийской национальной армией, приказал своим войскам наступать на Триполи. Наступление ведется, армия захватила город Гарьян, при столкновении в районе Аль-Хейра два бойца армии Хафтара ранены.

Со своей стороны Фаиз Сарадж, глава ливийского Правительства национального согласия, приказал подконтрольным войскам находиться в полной боевой готовности. Он санкционировал авиаудары для «защиты гражданского населения и жизненно важных объектов».

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