Афины , 5 апреля, 2019, 02:11 — ИА Регнум. Глава правительства Греции Алексис Ципрас заявил, что удивлен неспособностью британских властей прийти к единой позиции по выходу страны из состава ЕС. Об этом Ципрас заявил на пресс-конференции с премьер-министром Дании Ларсом Лекке Расмуссеном.

Иван Шилов ИА REGNUM Brexit

По словам Ципраса, ему непонятна неспособность политической системы Великобритании выработать единую позицию по тому вопросу, за который народ страны проголосовал на референдуме.

«Мы до последнего должны стараться, чтобы избежать выхода Великобритании из ЕС без соглашения», — добавил он.

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Как сообщало ИА REGNUM, 3 апреля депутаты британского парламента проголосовали за очередную отсрочку Brexit. Британский парламент попросил отсрочки, чтобы избежать выхода страны из ЕС без предварительного соглашения об условиях (так называемый «жесткий Brexit»).