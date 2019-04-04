Вашингтон, 5 апреля, 2019, 02:06 — ИА Регнум. Сбой в системе коррекции маневрирования MCAS произошел на борту двух авиалайнеров Boeing 737 MAX, потерпевших крушение в Эфиопии и Индонезии, заявил гендиректор авиакорпорации Boeing Деннис Меленберг в своем официальном обращении, размещенном пресс-службой корпорации.

pjs2005 Самолёт Boeing 737 MAX 8

Он заявил, что все подробности расследования причин катастроф будут опубликованы в докладах. Глава Boeing подтвердил, что система MCAS включилась по ошибке из-за недостоверной информации на датчиках. По словам Меленберга, авиакорпорация уже завершает разработку обновления программного обеспечения для самолетов, которое исправит эту ошибку. Обновление будет предоставлено уже «в ближайшие недели».

Как сообщало ИА REGNUM, ранее ряд экспертов заявляли, что наиболее вероятной причиной авиакатастроф в Эфиопии и Индонезии стал сбой системы MCAS. Эксперты предполагали, что система включилась автоматически еще до того, как авиалайнер начал лететь вниз.