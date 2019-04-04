Страсбург, Франция, 5 апреля, 2019, 01:49 — ИА Регнум. Родственники погибших в крушении малайзийского Boeing рейса MH17 в 2014 г. обвиняют Россию в причастности к трагедии. Об этом на своем сайте заявил Европейский суд по правам человека.

Defensie.nl На месте авиакатастрофы рейса MH17

ЕСПЧ опубликовал документ, в котором он уведомляет Москву о жалобах 380 родственников жертв авиакатастрофы.

В бумаге сказано, что родственники считают Россию ответственной за случившееся. Кроме того, Москва, по их мнению, «не расследовала его или не сотрудничала с другими расследованиями».

Напомним, Украина, а также страны, чьи граждане погибли в авиакатастрофе, обвиняют ДНР в том, что ополченцы с ее территории якобы сбили самолет из российской ЗРК «Бук».

Никакими доказательствами «сторона обвинения» не располагает. При этом известно, что на момент крушения самолета Украина, считающая Донбасс своей территорией, не закрыла небо, поэтому самолет и следовал над этой территорией, несмотря на боевые действия.