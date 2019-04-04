Вашингтон, 5 апреля, 2019, 02:06 — ИА Регнум. Кадры из фильма «Терминатор: Тёмная судьба» опубликовал портал IGN.

Цитата из к/ф «Терминатор: Тёмная судьба». Реж. Тим Миллер. 2019. США Арнольд Шварценеггер

Поклонников фильма порадовали шестью фотографиями, в том числе с Сарой Коннор и Арнольдом Шварценеггером. Также на снимках запечатлены Гэбриел Луна, Диего Бонета, Маккензи Дэвис и Наталия Рейес.

Напомним, «Терминатор: Тёмная судьба» — это шестой филь франшизы «Терминатор». Режиссер Тим Миллер, снимают кино Paramount Pictures и Skydance Media.

Мировая премьера состоится 1 ноября 2019 г., в России фильм впервые покажут 31 октября 2019 г.