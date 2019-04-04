Вашингтон, 5 апреля, 2019, 01:34 — ИА Регнум. У Соединенных Штатов и их союзников уже готов ответ на присутствие российских военнослужащих в Венесуэле, заявил госсекретарь США Майк Помпео на пресс-конференции по итогам встречи глав МИД стран — членов НАТО.

Флаг США

В своем заявлении Помпео обвинил Россию в «злонамеренных действиях» на Украине, в Сирии, Венесуэле и в Азовском море.

«Мы делаем все возможное, чтобы дать коллективный ответ. В случае Венесуэлы наш ответ уже готов», — заявил он.

Отметим, что российские военнослужащие находятся в Венесуэле согласно договору между Россией и Боливарианской Республикой о военно-техническом сотрудничестве. Полноценного военного контингента России в Венесуэле нет.

Как сообщало ИА REGNUM, 31 марта спецпредставитель США по Венесуэле Эллиотт Абрамс заявил, что Россия заплатит «высокую цену» за поддержку законно избранного президента Венесуэлы Николаса Мадуро. Он добавил, что у США есть много способов надавить на РФ.